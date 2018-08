Waarom je beter geen normale zonnebrandcrème voor je gezicht kunt gebruiken

Om plek in je koffer én geld te besparen, nemen veel mensen maar één fles zonnebrandcrème mee. Die wordt niet alleen gebruikt om het lijf tegen het schadelijke zonlicht te beschermen, maar óók het gezicht. Want waarom zou je ‘onnodig’ veel geld uitgeven aan een product speciaal voor je snoet?

Hoewel je misschien denkt dat het niet nodig is, is het toch verstandig om wél een speciaal flesje zonnebrandcrème aan te schaffen voor je gezicht. De variant die je gebruikt om je lichaam in te smeren, beschermt je gelaat misschien wel, maar toch zit er een belangrijk verschil tussen.

Onzuivere huid

Dat je beter geen gewone zonnebrandcrème voor je gezicht kunt gebruiken, heeft alles te maken met de substantie. Vaak is het goedje namelijk vrij dik en vet, wat niet heel bevorderlijk is voor jouw egale huid. ‘Poriën kunnen gemakkelijk verstopt raken, wat echt een onzuivere huid kan opleveren’, legt Sophie Dorgelo, eigenares van Beautysalon Hardenberg, uit aan Libelle.nl. ‘Gezichtszonnebrand bevat de juiste verzorgende bestanddelen, tegenovergesteld van normale zonnebrand. Het kan huidveroudering voorkomen en de gevreesde pigmentvlekjes.’

Nog meer nadelen

Volgens Sophie is dat niet het enige nadeel. Je gezicht kan namelijk behoorlijk gaan glimmen wanneer je er normale zonnebrandcrème op smeert. ‘Daarnaast kan het in je ogen terecht komen’, zegt ze. ‘Smeer je het bijvoorbeeld rond je wenkbrauwen en je begint te zweten, dan drupt de vettige substantie gemakkelijk in je ogen. En dat doet zeer, dat kennen we allemaal.’

