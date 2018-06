Gewicht verliezen? Eet dan meer van dít fruit

Wil je hier en daar een kilootje kwijt voordat je jezelf in een bikini moet hijsen? Dan is het een kwestie van voldoende sporten en de juiste voeding. En er is een fruitsoort die je op weg kan helpen.

Je laat snacks als chips en koekjes staan, slaat wat vaker een stukje taart af als er een jarige is én hangt meerdere keren per week in de sportschool: dat de zomer in aantocht is, moge duidelijk zijn. Maar honger lijden is natuurlijk niet de bedoeling, en daarom zal je tussen de maaltijden door wél iets moeten snacken. Maar wat dan?

Aardbeien

Als je een verantwoorde keuze wil maken, wordt het de hoogste tijd om aardbeien in huis te halen. Want hoe zoet het fruit ook smaakt, de zomerkoninkjes bevatten nauwelijks calorieën. Om het even in beeld te brengen: 100 gram aardbeien bevatten zo’n 29 calorieën, en ter vergelijking: dezelfde hoeveelheid appel (met schil) staat gelijk 60 calorieën en in 100 gram watermeloen zitten er 38.

Nog meer voordelen

Dat ze laag in calorieën zijn, is niet het enige voordeel van aardbeien. Ze bevatten bovendien veel vitamine C (meer dan in sinaasappels!) en foliumzuur; een tekort aan dat laatste stofje kan leiden tot vermoeidheid en zelfs depressies. Lekker jezelf blijven verwennen met aardbeien, dus!

Bron: Margriet.nl | Beeld: iStock