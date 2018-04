Heftig: gemiddeld krijgen we onbewust 30 suikerklontjes (!) per dag binnen

We proberen allemaal hier en daar te minderen met suiker; we nemen niet ieder koekje aan dat ons aangeboden wordt, slaan (zo nu en dan) een stukje taart af wanneer er een jarige is op werk en proberen ons niet iedere avond te vergrijpen aan een reep chocola. Toch krijgen we veel meer suiker binnen dan we zelf denken; zo’n 95 procent van de Nederlanders onderschat hun eigen suikerinname.

Lees ook: Onderzoek: het eten van fastfood is ook slecht voor je mentale gezondheid

We denken dat we zo’n tien suikerklontjes per dag binnen krijgen, maar in werkelijkheid zijn dat er gemiddeld dertig (!), zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het Diabetes Fonds. Directeur Hanneke Dessing noemt het alarmerend, maar zegt ook dat het niet gek is dat we dat denken. ‘Er zitten onnodig veel suikers in producten waarvan men het niet zou verwachten’, aldus Hanneke. ‘Zoals in ontbijtgranen, zuiveldranken, sauzen, dressings en tussendoortjes.’

Diabetes

In Nederland zijn er meer dan 1,1 miljoen mensen met diabetes type 2, en misschien wel nog schokkender: per week komen er ruim duizend bij. De hoge suikerinname speelt hierbij een grote rol. Daarom start het Diabetes Fonds met een actie die mensen moet helpen om minder suiker binnen te krijgen. Op Facebook kun je als consument producten aanmelden die te veel suiker bevatten en daarmee een signaal af te geven aan de voedselindustrie; deze is volgens het Diabetes Fonds nog niet snel en effectief genoeg bezig met het terugdringen van de suikerinname.

Bron: ANP | Beeld: iStock