Tijd voor een cadeautje: geld uitgeven aan vriendinnen maakt je gelukkiger

Natuurlijk is geld uitgeven aan nieuwe kleren voor jezelf een leuke bezigheid. Iemand anders verblijden met een cadeautje, geeft misschien nog wel net iets meer voldoening. En laat dat je nu ook nog eens heel gelukkig te maken.

Lees ook: Een beste vriendin op afstand: dít is waarom het werkt

Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Zürich. Hierbij mocht de ene groep proefpersonen geld besteden aan zichzelf, terwijl het andere deel juist cadeaus voor vriendin kon kopen. En daaruit kwam dus naar voren dat de weldoeners veel gelukkiger waren.

Geluksvogel

Hierbij werd niet gekeken naar hoe happy de proefpersonen zelf aangaven dat ze waren, maar werden MRI-scans gebruikt. Wanneer iets was gekocht voor een ander, werd een verhoogde activiteit vertoond in de delen van de hersenen die in verband staan met vrijgevigheid en geluk. Je voelt je dus echt even een echte geluksvogel als jij jouw vriendin blij maakt met dat een presentje.

Bron: Girlscene | Beeld: iStock