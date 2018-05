Geheimen uit hun slaapkamer: ‘Het idee dat  de buren ons kunnen horen of zien, windt me op’

Zij is 30 en werkt in de zorg. Hij is 29 en werkt als koerier. Ze zijn drie jaar samen en proberen zwanger te worden.

Cleo

Vorige bedpartners: ‘Vijf.’

De eerste keer samen: ‘We leerden elkaar kennen via Tinder. Toen ik na onze derde date overtuigd was van zijn oprechtheid, heb ik hem een grappig ‘Netflix & chill?’-appje gestuurd.’

We doen het: ‘Twee à drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Jens heeft grote, sterke en mannelijke handen. Ik vind het heerlijk als hij daarmee mijn gezicht, haar of lichaam streelt.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik lig het liefst onderop, dat voelt voor mij het intiemst.’

Zo doen we het ’t het vaakst: ‘We wisselen het af, maar meestal hebben we seks in de missionarishouding.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Bij Jens durf ik me te laten gaan en te zeggen wat ik lekker vind. Dat geeft me zelfvertrouwen én een meer bevredigd gevoel in bed.’

Voorspel is: ‘Een romantische avond, heel veel kusjes en minstens één orgasme voor we écht vrijen.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Gitaar voor me speelt.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in de tuin. Het idee dat de buren ons kunnen horen of zelfs zien, windt me stiekem ontzettend op.’

Nee, bedankt: ‘Jens en ik willen heel graag een baby, maar uitrekenen wanneer we seks moeten hebben en rare posities aannemen om meer kans te hebben op bevruchting, doen we niet. Het moet vanzelf gebeuren.’

Minpuntje: ‘Omdat ik in ploegendienst werk, hebben we soms wat minder qualitytime samen. Maar gelukkig compenseren we dat op andere dagen ruimschoots.’

Ik geef mijn seksleven een 8

Jens

Vorige bedpartners: ‘Drie.’

De eerste keer samen: ‘We hadden een leuke date bij haar thuis. Het was de vierde keer dat we elkaar zagen, maar het voelde alsof ik haar al maanden kende. We keken een filmpje en rollebolden daarna op de sofa.’

We doen het: ‘Twee à drie per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Cleo is een kleine, fijne vrouw. Ik vind het heerlijk om met haar te knuffelen; dan lijkt het net alsof ze helemaal ingepakt is.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het heel sexy als zij bovenop zit, maar daar voelt Cleo zich minder prettig bij.’

Zo doen we ’t het vaakst: ‘Missionaris en lepeltje-lepeltje.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Cleo praat makkelijk en graag over haar gevoelens. Daardoor ben ik ook uit mijn schulp gekropen. Over seks praten is ook geen probleem.’

Voorspel is: ‘Een kans om haar alvast tot een hoogtepunt te brengen voor we aan de echte daad beginnen.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Aan mijn oorlel likt.’

Ik droom weleens van: ‘Cleo die zich uitdost als een ware seksgodin. Met sexy lingerie, jarretels, naaldhakken en allerlei ondeugende attributen.’

Nee, bedankt: ‘Ik hoor weleens van vrienden dat ze moeten smeken om seks, omdat hun vriendin zelden zin heeft. Ik zou nooit een relatie willen met een vrouw die mij niet net zo aantrekkelijk vindt als ik haar.’

Minpuntje: ‘Soms ben ik best onzeker over mijn zaad. We proberen nu vier maanden zwanger te raken, maar nog steeds zonder succes. Ik zou het er moeilijk mee hebben als we niet zo vruchtbaar zijn.’

Ik geef mijn seksleven een 8

