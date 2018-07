Waarom je beter geen nachtcrème kunt smeren met dit warme weer

Iedereen heeft voor het slapengaan zo haar eigen vaste beautyroutine. Zoiets, bijvoorbeeld: eerst mascara verwijderen met een wattenschijfje, dan het gezicht wassen met water en een face wash en vervolgens de boel hydrateren met een lekkere nachtcrème. Maar met de warme temperaturen anno nu zou je die laatste stap echter beter kunnen veranderen of zelfs over kunnen slaan.

Lees ook: Lidl brengt spotgoedkope variant van La Prairie crème op de markt

Misschien heb je het al wel gemerkt: het warme weer kan veel invloed hebben op je huid. Zo lijken de puistjes soms als paddenstoeltjes uit je gezicht, borst of rug te schieten. Maar die zou je kunnen voorkomen door je nachtcrème te laten voor wat-ie is.

Zweetpuistjes

Na een warme nacht kun je ’s ochtends vervelend verrast worden met zweetpuistjes op je neus, kin, rug of borst. ‘Doorgaans zijn dat van die rode bolletjes met helder vocht erin’, legt dermatoloog Thomas Maselis. ‘Je krijgt ze vooral op de rug omdat je ’s nachts transpireert en het zweet niet snel genoeg kan worden afgevoerd. Je zweetklieren raken ontstoken, met vervelende puistjes als gevolg.’

Voorkomen

Het is een lastige opgave om zweetpuistjes met dit warme weer helemaal te voorkomen, maar je kunt er wel wat aan doen om de kans erop te verkleinen. Slaap allereerst met het raam open zodat het wat frisser wordt in de kamer. ‘Daarnaast is het een goed idee om je gezicht elke dag, voor het slapengaan, te reinigen met micellair water of gewoon met water en zeep om alle restjes zonnebrandcrème en ander vuil te verwijderen’, adviseert de deskundige. Daarnaast zou je volgens Maselis het potje nachtcrème dicht mogen laten wanneer de temperaturen stijgen. ‘Wil je toch iets smeren voor je naar bed gaat, gebruik dan dagcrème. Die is minder vet en verkleint de kans op zweetpuistjes.’

Ontsmetten

Heb je toch wat zweetpuistjes bij jezelf ontdekt? Dan is het belangrijk dat je ze niet uitdrukt. ‘De kans bestaat altijd dat je een puistje niet naar buiten, maar naar binnen duwt’, waarschuwt de dermatoloog. ‘Als dat gebeurt, stimuleer je ontstekingen.’ Wat je wel moet doen? Maselis: ‘Ontsmet de zone, prik in de puist met een steriel naaldje en laat het vocht afvloeien. Ontsmet daarna opnieuw en het bobbeltje is op een veilige manier verdwenen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: GVA.be | Beeld: iStock