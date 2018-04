Geen koffieliefhebber? Dankzij dit eten voel je je minstens zo wakker

Voor sommigen gaat er niets boven een grote kop koffie om wakker te worden, terwijl anderen er niets van moeten hebben. Gelukkig zijn er ook andere voedingsmiddelen die je hetzelfde gevoel geven.

Word je al misselijk bij het idee van een kop koffie, laat staan de geur ervan? Of wil je minderen met de hoeveelheid cafeïne die je naar binnen drinkt? Geen zorgen, er bestaat meer oppeppend voedsel waardoor je je minstens zo wakker voelt. Prima als ontbijt óf tegen de middagdip!

Belegen kaas

Ben je gek op een plak belegen kaas op een knapperige cracker? Lucky you, want belegen kaas zou je voorzien van het aminozuur tyramine. Dit stofje heeft een positief effect op de hersenen en zorgt ervoor dat je alerter bent.

Zalm

Een broodje met zalm of een salade met de roze vis: yum! Zalm is niet alleen lekker, maar ook hartstikke goed voor je. Oók om wakker te worden; de omega 3-vetzuren worden omgezet in energie, wat zorgt voor een opgewekt gevoel.

Pure chocolade

Kom maar door met dat bammetje met hagelslag! Wel pure hagelslag, want de donkerste variant van chocolade heeft een gunstig effect op je concentratie. Let wel: hoe donker de chocolade, hoe beter.

Chiazaad

Als je genoeg drinkt en gehydrateerd blijft, zit je over het algemeen ook beter in je vel. En gezien chiazaadjes veel water vast kunnen houden, zorgen ze ervoor dat je je gedurende de dag alerter voelt.

Amandelen

De nootjes worden vaak bestempeld als gezond tussendoortje, maar kunnen ook gezien worden als echte energieboosters. De gezonde vetten zorgen er namelijk voor dat je energieniveau op peil blijft, maar gezien de hoeveelheid calorieën moet je er wél op letten dat je er niet te veel van neemt.

