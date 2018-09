Geen fan van sporten? Volgens dit onderzoek hoeft je work-out maar 13 minuten te duren

Niet iedereen kijkt er altijd (of ooit) naar uit om in de sportschool te zwoegen. Al die net-niet-goed-schoongemaakte apparaten, zwetende lichamen en starende ogen – de sportschool kan een nachtmerrie zijn. Goed nieuws voor iedereen die geen fan is van sporten: volgens nieuw onderzoek is een power work-out van 13 minuten genoeg om fit te worden.

Volgens een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Medicine & Science in Sports & Exercise, hoef je niet veel tijd kwijt te zijn aan je work-out. Onderzoekers stellen dat je namelijk maar 13 (!) minuten per keer hoeft te sporten om de beoogde resultaten te behalen.

Drie groepen

De wetenschappers onderzochten in totaal 34 mannen, die ze verdeelden in drie groepen. Iedereen deed drie keer per week acht weken lang dezelfde zeven oefeningen, met gewichten die zwaar genoeg waren om de spieren van de deelnemers uit te putten. De eerste groep deed de hele set per bezoek aan de sportschool maar één keer, de tweede groep drie keer en de derde groep vijf keer. Zo was de eerste groep al na 13 minuten klaar, terwijl de andere groepen er veel langer over deden. De tweede groep 40 minuten en de derde groep zelfs 70 minuten.

Evenveel voordelen

Na de periode van acht weken leverde het onderzoek bijzondere resultaten op. De eerste groep die maar 13 minuten aan het sporten waren, haalde namelijk evenveel voordelen uit de work-out dan de andere groepen. De groepen verschilden alleen wanneer er gekeken werd naar spiermassa. Vanzelfsprekend hadden de tweede en derde groep meer spieren opgebouwd.

Dus, hoeven we in het vervolg maar 13 minuten te sporten per work-out? Dat is afhankelijk van het doel dat jij voor ogen hebt. Train je bijvoorbeeld voor een sixpack? Dan is het verstandig om langer te sporten. Wil je alleen sterker en fitter worden? Dan is een power work-out van 13 minuten genoeg. (Maar dan moet je wel drie keer per week naar de sportschool.)

Beeld: iStock