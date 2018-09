Geen fan van hardlopen? Met déze workout verbrand je meer calorieën!

Hardlopen is een effectieve manier om fit te blijven, maar niet iedereen is er fan van. Gelukkig hebben we een hele andere workout gevonden die misschien nog wel effectiever is. Je verbrandt er namelijk meer calorieën mee dan joggen en je hoeft er niet voor naar buiten! Dat laatste is natuurlijk al helemaal een bonuspunt nu de temperaturen buiten blijven dalen.

De oplossing: Tabata!

Nooit van gehoord? Een Tabata workout is een type intervaltraining waar je cardio-oefeningen heel intensief 20 seconden uitvoert en vervolgens 10 seconden rust. Dit doe je acht keer na elkaar en dus vier minuten in totaal. Deze oefening is lang geleden uitgevonden door de Japanse Dr. Izumi Tabata en is de ideale training om fit te blijven.

Calorieën

Uit onderzoek van de American Council on Exercise blijkt dat mensen die de Tabata-workout 20 minuten lang doen, gemiddeld 15 calorieën per minuut verbranden. Dat is dus meer dan hardlopen, waarbij je zo’n 10 calorieën per minuut verbrandt!

Oefeningen

Het fijne is dat je helemaal zelf kunt kiezen met welke oefeningen je deze workout doet. Het is daarnaast wel belangrijk dat je luistert naar je lichaam: forceer niets en ga zo snel en hard als je aankan. Maar mocht je een oefening doen die je erg gemakkelijk afgaat, wissel dan af naar een wat zwaardere.

Bron: HLN | Beeld: iStock