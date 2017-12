Waar sommige mensen een leg day inplannen, las jij sportsessies in waarbij je de focus op een rondere bilpartij legt. Doe je squats en deadlifts mét gewichten, maar zijn die goede billen nog ver te zoeken? Dan is het wellicht tijd om een weekje Tirol of Val Thorens te boeken.

Als je altijd al droomt van mooie billen, is skiën namelijk het antwoord. Tijdens de wintersport staan je benen en billen namelijk continu op spanning, waardoor je ze heel de tijd traint. En ga je over een hobbel en moet je je evenwicht bewaren? Dan zet je je spieren nog harder aan het werk.

Je krijgt niet alleen de beste billen van skiën, je verbrandt ook nog eens ontzettend veel calorieën. Volgens onderzoekers van het Britse Chill Factore zouden dat er maar liefst 408 per uur zijn. Ter vergelijking: met een uurtje tennissen verbrand je zo’n 340 calorieën; een uur aerobics is goed voor de verbranding van 374 calorieën.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock