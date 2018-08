‘Say ‘Yes’ To The Dress’-presentator Fred van Leer leerde ‘nee’ zeggen door burn-out

Voor Fred van Leer was het afgelopen jaar erg zwaar. Zo werd hij tot een paar maanden geleden nog wel eens huilend wakker dankzij een burn-out. Inmiddels gaat het al beter met hem, dankzij de hulp van de psycholoog, zo geeft hij toe in het AD.

Gedwongen rust houden

De tv-stylist heeft deze zomer twee maanden vrij genomen om uit te rusten. Hiervan gaat hij vijf weken op vakantie. “Ik vind het moeilijk, maar het moet. Van mezelf, maar ook van mijn psycholoog”, zegt Fred in de krant. Zijn burn-out heeft hem daarnaast geleerd om vaker ‘nee’ te zeggen. Zo is hij al vier keer benaderd voor Expeditie Robinson, maar hij wijst dit met alle plezier af. “No way dat ik een maand zonder vreten op zo’n eiland ga zitten. Ik zit liever lekker thuis. Daar ben ik het gelukkigst”, aldus van Leer.

Say Yes To The Dress Benelux

Een van de shows waar Fred dit jaar mee bezig is geweest, is Say Yes To The Dress Benelux. En hoewel hij hier met veel plezier aan heeft gewerkt, is hij zelf van plan om nooit te trouwen. “Bruiloften van anderen vind ik fantastisch, maar voor mij hoeft het echt niet”, vertelt hij aan het AD. Vanavond – we kunnen niet wachten! – is de eerste aflevering van de show met Fred van Leer te zien.

Say Yes To The Dress Benelux zie je om 20.30 uur op TLC.

