Aha! Hierdoor vind je jezelf niet leuk op foto’s staan

Je voelt je goed over jezelf en laat dus met een gerust hart een kiekje van je maken. Maar wacht eens even, zo zie je er toch niet echt uit?! Dit is waarom je jezelf (vaak) niet leuk op foto’s vindt staan.

Je ziet ineens allemaal dingen waarvan je dacht dat ze er toch echt niet waren. Want lijkt m’n neus nu 3x groter en hoe zit dat met mijn haar? De reden waarom de foto altijd een beetje ‘tegenvalt’, is omdat we onszelf volgens onderzoekers nogal rijkelijk inschatten. Zo denken dat we iets knapper (en slimmer) zijn dan we in het ‘echt’ zijn. Doet dat even pijn.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

En dat komt door iets wat het ‘mere exposure effect’ heet. Dit houdt in dat hoe vaker je iets ziet, hoe positiever je uiteindelijk over datgene wordt. En wie zie je zowat elke dag in die spiegel? Juist, jezelf. Wat je dus wel kunt doen is gewend raken aan je uiterlijk op de foto’s, zodat je op een gegeven moment ook daar met iets meer tevredenheid naar kan kijken. En hee, je bent goed zoals je bent. Dus ook op die ene foto die je het liefst ergens onder in de la legt.

Bron: Libelle | Beeld: iStock