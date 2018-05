Say cheese: elke dag een foto nemen zou je gelukkiger maken

Soms wordt gezegd dat we tegenwoordig teveel door onze lens leven. Hoewel daar misschien wel een kern van waarheid in zit, blijkt uit dit onderzoek ook dat elke dag een foto nemen je gelukkiger kan maken.

Volgens onderzoekers aan de universiteit van Lancaster en Sheffield zou elke dag een kiekje trekken helpen bij de sociale interactie en als gevolg hebben dat mensen beter voor zichzelf gingen zorgen. Ook geeft het een herinnering aan een mooi moment. Onderzoekers Liz Brewster en Andrew Cox lichten toe: ‘Een foto nemen heeft een link met andere activiteiten die we offline gaan doen, zoals wandelen en observeren, wat ervoor gaat zorgen dat we bewust in contact staan met de wereld.’ Aha.

Sharing is caring

Ze kwamen tot deze resultaten door te observeren wat het effect was van dagelijks een foto nemen en deze te delen online. Dit deden ze via interviews, observaties en statistieken bij acht deelnemers tussen de twintig en zestig jaar oud. Niet heel representatief dus, maar wel leuk om te weten. Want de resultaten zijn best verwonderlijk. Zo zouden de deelnemers beter voor zichzelf gaan zorgen, ze gingen meer bewegen en hadden ze meer contact met hun omgeving. Denk aan familie en vrienden, maar ook nieuwe mensen. Ook gaf deze foto per dag een soort doel in hun leven. Alles door een camera beleven is dus niet per se goed, maar een foto per dag kan wonderen doen.

