Flair Geeft Zich Bloot #2: Nienke

In de serie Flair Geeft Zich Bloot geven vrouwen zich letterlijk bloot. Dit terwijl ze over een levensgebeurtenis praten die allesbepalend voor ze is geweest.

Nienke (42) besluit dat ze voor zichzelf en haar dochter moet kiezen wanneer hun thuissituatie ondraaglijk wordt. Ze gooit het roer om en besluit anderen te helpen met haar bedrijf ‘Dol-Fijn Jezelf Zijn’. Wat hebben deze veranderingen haar gebracht?

Video en productie: Daphne Ponsteen. Redactie: Anne-Flore Muller