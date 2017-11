Flair Geeft Zich Bloot #1: Evana

In de serie Flair Geeft Zich Bloot geven vrouwen zich letterlijk bloot. Dit terwijl ze over een levensgebeurtenis praten die allesbepalend voor ze is geweest.

In de eerste aflevering zie je Evana Kuik (28). Ze is een succesvolle modeontwerper, tot bij haar de auto-imuunziekte systemische sclerose wordt ontdekt. Hiervoor moet ze chemo en een stamceltransplantatie ondergaan, iets dat haar leven voorgoed heeft veranderd.

In onderstaande video vertelt Evana haar verhaal.

