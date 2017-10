Feeling hot: hierdoor kunnen sommige mensen écht niet tegen pittig eten

Als het eten ook maar iets te pittig is, heb jij al het gevoel dat je hele mond in brand staat. No worries, je stelt je niet aan. Je kunt er namelijk gewoon echt helemaal niks doen.

Lees ook: Dit is de reden dat sommige mensen niet van kaas houden

Alhoewel je het idee hebt dat alles weggebrand wordt, is pittig eten echt niet schadelijk voor je. De reden dat jij er zo slecht tegen kan ligt ergens anders. In hete pepers zitten chemische moleculen die de pijnreceptoren prikkelen op je tong. De een is daar nu eenmaal gevoeliger voor dan de ander en zo komt het dat jij het liefst in een ijskoude bak hangt met je tong na iets te veel spice.

Trainen

Maar er is goed nieuws: je kunt jezelf trainen om hier beter tegen te kunnen. Professor Bill Philips aan het Culinary Institute of America geeft aan dat je gewoon simpelweg vaker pittiger moet eten. Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar je tong zal op deze manier weten dat er niks aan de hand is. Gewone door de hete peper heen bijten dan maar.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Beautify | Beeld: Shutterstock