Evy: ‘Yes, we zijn weer samen!’

Evy (30) heeft sinds drie maanden een relatie met Ronald. Als single dook ze zelden met iemand tussen de lakens, nu heeft ze meer seks dan ooit. Voor Flair hield ze een maand lang een seksdagboek bij.

Maandag 07.50

Ik ben onderweg naar het werk, in dezelfde kleren als gisteren en onder die kleren hetzelfde ondergoed als gisteren. Mijn God, ik lijk wel een puber. Ik heb de nacht doorgebracht bij Ronald en het was heerlijk, zoals het altijd is als we samen zijn. We hebben twee keer seks gehad. Een keer voordat de pizza werd bezorgd en een keer erna. En als we ons vanochtend niet zo hadden moeten haasten, was het er vast nog een keer van gekomen. Ik krijg het al warm als ik eraan terugdenk. En als ik naar mijn kleren kijk, schaam ik me bijna. Maar het is zo perfect!

Maandag 15.06

Mijn gedachten dwalen steeds af naar Ronald. En naar de seks met hem. Ik heb al eens geprobeerd om onze seks in één woord te beschrijven en dat lukt me niet. Ik kan alleen maar zeggen dat ik me nooit eerder zo vrij heb gevoeld bij iemand. Ik heb geen perfecte maten en ik ben allesbehalve een seksgodin, maar Ronald doet me geloven van wel. Daardoor durf ik meer. Ik denk dat dat het zo speciaal maakt.

Woensdag 23.35

Yes, we zijn weer samen! We liggen naakt op bed en hebben net seks gehad. Een lieve, lange vrijpartij. Ik moet grinniken, want ook al zijn we pas drie maanden samen, er is nu al sprake van een patroon. Initiatief hoeft niemand bewust te nemen, want het gebeurt vanzelf. Als we aan het voorspel beginnen, is het Ronald die mij steeds eerst oraal bevredigt. Net zoals hij tijdens onze eerste keer deed. Ik hoefde niets te doen! Hij vind het heerlijk om me te verwennen en dat geeft me als vrouw een heel goed gevoel. Aan zo veel aandacht was ik echt niet gewend. En het lijkt er niet op dat het hem al begint te vervelen, gelukkig.

Donderdag 01.45

Ik kan niet slapen. Dit hele seksgedoe houdt me bezig. Ik heb eens nagedacht en ik moet zeggen dat we tot nu toe elke keer seks hebben als we samen zijn. Elke keer. Dat is me nooit overkomen in vorige relaties. Natuurlijk had ik seks met mijn exen, maar dat was anders. Als ik daar nu op terugkijk, lijkt dat allemaal veel minder waard. Niet alleen op fysiek, maar ook op mentaal vlak.

Vrijdag 22.14

We hebben vanavond een etentje met vrienden en gaan daarna nog borrelen. Het is gezellig maar ook een beetje spannend, want het zijn vrienden van Ronald die ik vandaag pas voor het eerst ga ontmoeten. Ik wil er goed uitzien, vlot en sociaal overkomen, de perfecte vriendin zijn. Ronald heeft me alvast verzekerd dat ik dat voor hem al ben. Maar toch. Als hij tijdens het etentje naar het toilet gaat, krijg ik een appje. Het is van Ronald: ‘Schat, je doet het geweldig. En je ziet er geweldig uit. Kon ik maar onder de tafel kruipen om je te likken.’ Mijn God! Ik voel mijn hoofd zo rood worden als een tomaat. Ik onderdruk een giechel. Ronald benoemt de dingen zoals ze zijn, zonder omwegen, zonder schaamte. Ik probeer hem daarin te volgen en als het me lukt, is dat heel bevrijdend. ‘Doe maar’, stuur ik terug. Met een knipoog erbij.

