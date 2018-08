Deze dingen kun je het best eten vóór en tijdens een vliegreis

Wanneer je op het vliegveld ronddwaalt tot jouw vlucht gaat, is de vakantie pas écht begonnen. Het tropische oord waar je naartoe gaat, roept jouw naam en de cocktails staan zowat al klaar, maar eerst zal je de vliegreis ernaartoe moeten doorstaan. En dat wil je niet op een lege maag doen, natuurlijk.

Van broodjeszaken tot fastfoodrestaurants en supermarkten: op het vliegveld wordt er zó veel eten en drinken aangeboden dat het soms knap lastig is om een keuze te maken. Want waar heb je zin in? En wat ligt niet te zwaar op de maag zodat je zonder buikpijn aan boord van het vliegtuig stapt?

Dit moet je eten vóór je vliegreis

Wat je in elk geval het best kunt vermijden, zijn vette en gefrituurde maaltijden. Deze zijn namelijk lastig verteerbaar voor je lijf en kunnen ervoor zorgen dat je last krijgt van maagzuur. Bovendien kun je beter geen voedingsmiddelen als broccoli, bonen en uien nemen; deze kunnen er door de luchtdruk voor zorgen dat je een extra opgeblazen gevoel krijgt. Datzelfde geldt ook voor frisdrank met prik en kauwgom. Kies daarentegen liever voor een rijk gevulde salade of een wrap vol eiwitten. Hierdoor voel je je verzadigd maar voorkom je dat je eten te zwaar op de maag ligt.

Tijdens de vlucht

Ten eerste is het tijdens een vliegreis ontzettend belangrijk om voldoende water te drinken. Drink per uur minstens 250 milliliter om gehydrateerd te blijven. Als het op vliegtuigmaaltijden aankomt, kun je het best voor de vegetarische optie gaan. Deze zijn vaak voedzamer en lichter verteerbaar. En (sorry) het toetje dat je bij de maaltijd krijgt, kun je beter overslaan gezien deze vaak bomvol suiker zit. Het gevolg? Je komt achteraf in een dip terecht waardoor je uitgeput aankomt op je vakantiebestemming, en da’s natuurlijk het laatste waar je op zit te wachten. Toch een zoete snack verorberen na de maaltijd? Dan kun je beter kiezen voor een stuk fruit.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock