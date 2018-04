Elise: ‘Ik kan mijn autisme inmiddels heel goed verbergen’

Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Alleen al in Nederland leven bijna 200.000 mensen met autisme, bij wie de diagnose soms pas na jaren van ‘anders zijn’ is vastgesteld.

Elise (30) ontdekte pas toen ze al volwassen was dat haar ‘rare’ gedrag ergens vandaan kwam.

‘Ik weet pas sinds drie jaar dat ik autisme heb, hoewel ik eigenlijk altijd al voelde dat ik anders was. Als kind had ik altijd veel concentratieproblemen, ik was snel afgeleid. Ik leerde uren aan een stuk, maar was dan amper drie pagina’s verder. Hoe dat kwam, wist ik niet, maar ik schaamde me er wel voor. Op school merkten ze niets, omdat ik wel goede cijfers haalde. Dat ik daarvoor tien keer harder moest studeren dan de rest, kon ik goed verbergen. Zelfs in de weekends zat ik te leren. Mijn ouders zeiden weleens dat ik wat meer buiten moest spelen, maar ik was perfectionistisch en wilde per se slagen.

In mijn tienerjaren begon ik meer en meer het gevoel te krijgen dat er iets niet klopte en dat ik niet paste in deze wereld. Ik was heel eenzaam en vaak verdrietig, maar ik kon het nooit plaatsen. In de klas viel ik altijd buiten de groep. Ik werd niet meegevraagd als mijn klasgenoten iets leuks gingen doen. Ik begon me te realiseren dat dat aan mij lag, hoewel ik geen verklaring had voor mijn gedrag. Ik denk dat ik anderen de indruk gaf dat ik liever ergens anders wilde zijn of dat ik niet geïnteresseerd was, terwijl ik dat niet zo bedoelde. Ik dagdroomde heel vaak of ik keek de andere kant op tijdens een gesprek. Vooral als er te veel lawaai was of als ik in een groep stond, sloot ik me automatisch af en dacht ik aan iets anders.’

Stug doorgaan

‘Toen ik negentien was, kondigden mijn ouders aan dat ze gingen scheiden. Ik was niet kwaad of verdrietig en ging gewoon verder met mijn leven. Het deed me niets, dacht ik zelf, maar ondertussen voelde ik me wel somber. Voor het eerst besefte ik dat ik niet normaal was. Nu weet ik dat het door mijn autisme kwam dat ik mijn gevoelens niet kon uiten en dat ik mezelf onbewust beschermde, omdat ik mijn enige houvast, mijn warme nest, had verloren. Dat was een verandering die ik mentaal niet aankon.

Ik begon te zoeken naar een verklaring, maar die vond ik pas jaren later. Tussendoor bleef ik keihard werken voor school en had ik daarbuiten eigenlijk geen leven. In het tweede jaar van de middelbare school zakten mijn cijfers iets in en daar kreeg ik ontzettend veel stress van. Ik wilde het per se goed doen: ik moest en zou slagen. Daarom kopieerde ik maar wat mijn klasgenoten deden in de klas. Als zij het konden, waarom ik dan niet? Zo stopte ik met tekeningetjes maken in mijn boeken, ging ik vooraan zitten om beter op te letten, hield ik mijn agenda nauwkeurig bij en schreef ik alles op wat de leerkrachten zeiden.

Dingen die ik normaal niet deed, omdat ik zo snel afgeleid was en in mijn hoofd met andere dingen bezig was. Door mijn autisme kijk ik altijd eerst naar de kleine details, anders begrijp ik het grotere verhaal niet. Dag na dag bestudeerde ik dus de stof, van ’s morgens tot ’s avonds. Ik heb er twee diploma’s door gehaald, maar de prijs was hoog: tot mijn 25e heb ik amper geleefd. Ik studeerde alleen maar en ik ging bijna ten onder aan mijn perfectionisme. Had ik toen geweten dat ik autisme had, dan had ik waarschijnlijk ook andere studierichtingen gekozen. Nu heb ik journalistiek gestudeerd en een opleiding voor tolk-vertaler gedaan. Dat zijn beide vakgebieden waarbij je elke dag met vreemde mensen moet praten, en dat is de hel voor mij. Ik merkte destijds wel dat ik er belachelijk gestrest van werd, maar ik had nog geen idee dat het kwam door een probleem in mijn hersenen.’

