Dít is het effect van een tatoeage op je gezondheid, uiterlijk en carrière

Een tatoeage: de één is er fan van (of zeg maar gerust: verslaafd) en de ander moet er helemaal niks van hebben. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, blijkt de inkt-kunstwerkjes toch flink wat voordelen te hebben.

Immuunsysteem

Volgens onderzoek van de universiteit van Alabama hebben mensen met meerdere tatoeages bijvoorbeeld een beter immuunsysteem dan mensen die geen tatoeages hebben. De onderzoekers deden onderzoek onder 24 mensen en kwamen er bij dat onderzoek achter dat het immuunsysteem van mensen die al eerder een tatoeage lieten zetten, het zetten van nog een tatoeage veel beter aan konden dan het immuunsysteem van mensen die hun eerste tatoeage lieten zetten.

Speeksel

Ze keken daarvoor naar het speeksel voordat ze een tatoeage lieten ze en het speeksel daarna. Ze onderzochten het speeksel onder andere op immunoglobuline, een stof die wordt aangemaakt om bacteriën te bestrijden. Je raadt het al: mensen die vaker een tatoeage lieten zetten, hadden meer van deze stof in hun speeksel.

Gelukkiger

Ook zouden tatoeages ervoor zorgen dat je gelukkiger bent. Door de adrenaline die vrijkomt bij het zetten van een tattoo voel je je heel erg blij. Een tatoeage zou er daarnaast volgens onderzoek ook voor zorgen dat je je zelfverzekerder voelt. Vooral mannen houden dit zelfvertrouwen langer vast, vrouwen gaan al snel denken wat anderen van hun tattoo vinden.

Carrière

Maar dat is nog niet alles. Een tatoeage zou zelfs de kans op een baan vergroten. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een tattoo eerder een baan krijgen omdat managers denken dat hun bedrijf meer jonge mensen aantrekt en een hip imago zal hebben als ze werknemers met tatoeages hebben.

Genoeg excuses dus om tóch die ene mooie tattoo te laten zetten.

