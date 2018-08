Code rood: eerste hulp bij PMS

Vrouwen worden al sinds mensenheugenis ongesteld, maar zodra het over tampons of bloed gaat, draaien nog steeds alle hoofden weg. En dat terwijl het zo normaal is.

PMS, oftewel het premenstrueel syndroom, is de naam die we geven aan de onaangename symptomen die je kunt hebben in de periode voorafgaand aan je menstruatie. Meestal gaat het bij PMS niet om ernstige, maar wel vervelende ongemakken die meestal verdwijnen na de eerste dag van je menstruatie. De meest voorkomende: buik- en rugpijn, hoofdpijn, een slecht humeur, sterkere emoties, (pijnlijk) gezwollen borsten, een opgeblazen buik, puistjes en voortdurende trek. Hoe erg je daar last van hebt, verschilt per persoon, leeftijd en cyclus. De oorzaak van PMS is nog steeds onduidelijk en het bestaan ervan is nog niet wetenschappelijk bewezen. Vermoedelijk gaat het om een combinatie van hormoonschommelingen, psychosociale problemen, stress en voeding. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: kun je er wat tegen doen?

Eerste hulp bij PMS

Een probleem waarvan je de oorzaak niet kent, is natuurlijk moeilijker te behandelen. Toch zijn er enkele hulpmiddelen waarop je kunt terugvallen.

1. Geneesmiddelen

Hoewel het niet aan te raden is om meteen naar medicatie te grijpen, kan een pijnstiller de pijn verlichten. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij pijnlijke borsten, kan ook een vitamine E-kuur worden voorgeschreven. Ook zijn er pilletjes op basis van broccoli die PMS zouden aanpakken. Raadpleeg bij ernstige klachten altijd eerst je huisarts of apotheker voor je aan de medicatie gaat.

2. Voeding

Het is altijd goed om evenwichtig te eten, maar rond je menstruatie geldt dat nog meer. Probeer snelle koolhydraten en suikers te vermijden. Zo houd je je bloedsuikerspiegel stabiel, waardoor je minder last krijgt van moodswings. Vermijd ook cafeïne en alcohol om een verstoorde hormoonbalans te voorkomen.

3. Minder stress

Gun jezelf extra me-time door een bad te nemen, voldoende te slapen of aan bijvoorbeeld yoga te doen. Ook je stressniveau heeft impact op je hormonale huishouding en PMS.

4. Bewegen

Je mag dan niet in topvorm zijn, sporten kan juist verlichting brengen. Lichamelijke inspanningen stimuleren de productie van endorfine, waardoor je je gelukkiger voelt. Bovendien verbetert de inspanning de functie van je hart en je longen, waardoor fysieke klachten afnemen.

