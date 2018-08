Aha! Daarom voel je je eenzaam na een slechte nachtrust

Joe! Slechte nacht met weinig slaap, veel gedraai en gezweet achter de rug? En on top of that wakker geworden met een gevoel van eenzaamheid? Heel normaal, weet onderzoek ons te vertellen.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Californië is gebleken dat mensen die moe zijn (weinig slaapuren maken) geen zin hebben in sociaal contact. Met als gevolg dat ze zich eenzaam voelen én eenzaam voor de dag komen.

Minder slaap = minder contact

De Amerikaanse wetenschappers onderzochten de gevolgen van een slapeloze- versus een goede nachtrust. In de eerste fase van het onderzoek kregen de proefpersonen beelden te zien van mensen die steeds dichterbij kwamen. De proefpersonen hadden een knop om de beelden te laten stoppen. De mensen als het ware op afstand te houden.

Opvallend was dat de mensen die slecht geslapen hadden, sneller op deze knop drukten. Do not come any closer! Ze houden anderen liever op afstand. Dat blijkt ook uit de hersenscans van de test. Bij de vermoeide mensen waren de hersengebieden die sociaal contact bevorderen minder actief. Too tired to function?

Eenzaamheidsscore

Bij de tweede test kregen proefpersonen die allemaal uitgeslapen waren, beelden te zien van personen die alledaagse dingen doen. De kijkers moesten die mensen een eenzaamheidsscore geven. Ze wisten niet dat sommigen van de acteurs moe waren, maar gaven spontaan alle vermoeide personen een hogere score.

Daaruit concludeerden de onderzoekers dat mensen die moe zijn, er ook eenzamer uitzien. Vermoeide ogen + dikke wallen + geforceerde glimlach = eenzaam gezicht? Eén goede nacht zorgt ervoor dat je er beter uitziet en je beter voelt. Better yet: straalt. Hierdoor is de kans groot dat je meer sociaal contact zult hebben. Vanavond dan maar vroeg het bed in, zonder telefoon?

