Nooit meer naar de sportschool: één glas rode wijn is net zo goed voor je

Naar de sportschool gaan is wel het laatste waar we zin in hebben na een lange dag werken. Hoewel dat ook zeker heel goed voor je is, blijkt dat één glas rode wijn drinken dezelfde voordelen heeft.

Uit een studie blijkt namelijk dat het stofje resveratrol, een natuurlijke verbinding die je in rode wijn vindt, je fysieke prestaties, spierkracht én het behoud van een gezond hart kan verbeteren. Hoofdonderzoeker, Jason Dyck, sprak met Science Daily over deze bevindingen en is heel erg te spreken over de resultaten. ‘We waren enthousiast toen we zagen dat resveratrol resultaten liet zien die vergelijkbaar waren die van een uitgebreide uithoudingsvermogen training.’

Helpen bij trainen

En dat niet alleen, ook bleek uit dit onderzoek van de Universiteit van Alberta, Canada, dat bovengenoemde resveratrol mogelijk ook mensen zou kunnen helpen die wel wíllen trainen, maar het moeilijk vinden. Mocht je het nu niet zo zien zitten om met een slok op naar de fitness te gaan: het zit ook in noten en druiven. Dyck legt uit: ‘Ik denk dat resveratrol patiënten kan helpen die willen trainen, maar fysiek daar niet toe in staat zijn. Resveratrol zou of de oefening voor hen kunnen nabootsen of meer voordelen kunnen halen uit de weinige beweging die ze kunnen doen.’ Let wel: dit geldt maar voor één glas rode wijn, je helemaal bezatten gaat je geen fit girl maken.

Bron: Her.ie | Beeld: Shutterstock