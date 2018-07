Beschermt een duurdere zonnebril je ogen écht beter of niet?

Zonnebrillen kun je in allerlei prijscategorieën kopen. Zo vind je ze al voor een eurootje of vijf, maar moet je er soms ook dieper voor in de buidel tasten omdat ze zo’n 10 keer duurder zijn. Maar zijn die duurdere exemplaren ook echt beter voor je ogen?

Lees ook: Op deze twee onverwachte plekken moet je óók zonnebrandcrème smeren

We weten hoe belangrijk het is om zonnebrandcrème te smeren, maar een zonnebril dragen is minstens zo belangrijk om je ogen te beschermen. Maar voor een zonnebril geldt niet dat een duurder exemplaar per definitie ook beter is voor je ogen.

CE-logo

Waar je op moet letten als je een nieuwe zonnebril aanschaft? Dat is niet de prijs, maar de aanwezigheid van een CE-logo. Als die erop zit, betekent het dat de bril 100 procent beschermt tegen schadelijk UV-licht. Je kunt het logootje doorgaans vinden op het pootje van de bril.

Langer houdbaar

Toch kun je de prijs van de zonnebril niet helemaal negeren als het op de bescherming van je ogen aankomt. Zo zou een goedkoper exemplaar minder lang beschermen tegen schadelijke UV-stralen; ongeveer een jaar na aankoop zou zo’n goedkoop exemplaar aan vervanging toe zijn. Een dure zonnebril zou je daarentegen een leven lang je ogen beschermen tegen de zon. Maar let op: wanneer de glazen vaak blootgesteld worden aan de zon, gaat de bescherming wel iets achteruit. Maar ach, da’s weer een goede reden om een nieuwe aan te schaffen, toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock