Do’s en dont’s om de nacht door te komen als het zo warm is

De afgelopen weken hebben we heel wat mooie dagen gehad en voorlopig blijft het ook lekker warm. Je hoort ons allesbehalve klagen over de lange, zwoele zomeravonden, maar ’s nachts mag het wel nét even wat koeler. Want van dat plakkerige gevoel in bed worden we minder vrolijk, en het maakt onze nachtrust ook niet bepaald blij.

Gelukkig zijn er een paar dingen die je kunt doen om de nacht wél door te komen en de volgende ochtend niet met het gevoel wakker te worden alsof je niet geslapen hebt. Daarnaast zijn er ook dingen die je beter kunt laten. Helpling.nl, de online marktplaats voor het vinden van een schoonmaker, zet deze do’s en don’ts op een rij.

Do’s

Koele kruik

Waarom zou je een kruik alleen gebruiken in de winter als-ie je ook kan helpen om af te koelen? Vul ‘m met kraanwater en leg hem een paar uur voordat je naar bed gaat in de vriezer om extra koud te worden.

’s Winters is er niets vervelender dan koude voeten in bed, maar wanneer het warm is, is het júist lekker om je voeten af te koelen. Maak een voetenbadje voor jezelf, met water tussen de 12 en 18 graden. Steek hier – vlak voordat je gaat in bed kruipt – je voeten in en laat ze er zo’n 30 seconden in zitten; om het jezelf makkelijker te maken kun je ook je voeten onder een stromende kraan steken. Het koude water zal voor verkoeling zorgen gezien je lichaam bloed naar je voeten pompt om die op te warmen; dit betekent dat de rest van je lijf afkoelt.

Don’ts

Naakt slapen

Waarschijnlijk ben je geneigd om zo min mogelijk aan te trekken in bed wanneer het warm is, maar dat blijkt toch niet zo’n goed idee. Je kunt namelijk kou vatten en da’s wel het laatste waar je op zit te wachten met dit prachtige weer. Om tóch een beetje af te koelen kun je je pyjama (in een plastic zak!) in de koelkast leggen.

Het is misschien een beetje een open deur, maar met dit warme weer heb je meer dan genoeg aan een hoeslaken. Om ‘m extra koel te maken, kun je ‘m – net als je pyjama – in een zak in de koelkast doen. Daarnaast is het ’t verstandigst om een katoenen laken te pakken. De natuurlijke vezels stoten vocht beter af waardoor je minder snel zweet.

Een koude douche voordat je gaat slapen? Niet doen! Het koude water stimuleert je bloedbaan onnodig, waardoor je alleen maar meer gaat zweten.

Met dit warme weer gaat er niets boven een verkoelend wijntje of biertje op het terras, in de tuin of op het balkon. Lekker is het zeker, maar als je aan je nachtrust wil denken, kun je de alcoholische versnaperingen beter laten staan. Wat wél een goed idee is, is water met munt. Oók heerlijk verfrissend. En dat ontspant je lichaam ook nog eens. Win-win, dus!

Beeld: iStock