Documentaire ‘Stress To Impress’ moet jongeren bewust maken over té hoge prestatiedruk

Steeds meer jongeren belanden met een burn-out thuis, ten gevolge van een hoge prestatiedruk. School, werk, een druk sociaal leven en te hoge verwachtingen, zorgen ervoor dat stress onder jongeren een steeds groter wordend probleem wordt. Om hier bewustzijn over te creëren, heeft Sanne Kooiman (23) de documentaire Stress To Impress gemaakt. ‘Ik wil mensen graag wakker schudden!’

Heersende prestatiedruk

Het is het tweede grote project van de jonge documentairemaakster. Sannes eerste documentaire To My Loved Ones ging over depressie, en tijdens het maken daarvan kwam het idee voor de tweede documentaire tot bloei. ‘Een overweldigende meerderheid van de mensen die ik interviewde, gaf aan dat de heersende prestatiedruk een aanleiding voor hun depressie was geweest. Hierdoor ontstond al gauw het idee voor een tweede documentaire.’

Burn-out op de loer

Sanne vertelt hoe een té hoge prestatiedruk kan leiden tot de gevreesde burn-out, wanneer er niet vroegtijdig ingegrepen wordt. Ze legt uit dat teveel van jezelf eisen en te hoge verwachtingen hebben, in bijna alle gevallen de oorzaak is van een burn-out. ‘Prestatiedruk is het gevoel dat je té veel moet doen, dat je té hoge eisen stelt aan jezelf en dat je tegelijkertijd het gevoel hebt dat mensen onrealistisch veel van je verwachten.’

‘Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen met z’n allen? het is tijd voor verandering!’

Bewustwording

De ambitieuze Sanne sloeg net als bij haar eerste documentaire, wederom de handen ineen met haar broer Tom en beste vriend Alain. Een tijd van veel onderzoek doen volgde. ‘We wilden voorkomen dat het een documentaire zou worden waarin we met het vingertje gingen wijzen. Het doel is juist bewustzijn creëren over de heersende prestatiedruk en mensen duidelijk maken dat je er zelf iets aan kunt veranderen als je dat wilt. Bewustwording is de eerste stap in een gezondere en minder stressvolle levensstijl.’

Onrealistisch beeld

Volgens Sanne leven we in een maatschappij waarin je een soort alleskunner moet zijn. ‘Ik vind dat niet realistisch. Het is naar mijn idee juist belangrijk om te weten waar je goed in bent, maar vooral ook waar je niet goed in bent. Door geen dingen te doen die je simpelweg niet liggen, bouw je geen onnodige stress op.’

‘Als je gedreven wordt door externe factoren, gaat het vaak mis’

De juiste drive

Ondanks haar duidelijke mening over prestatiedruk en stress, wil Sanne duidelijk maken dat ze niets tegen presteren of ambitie heeft. ‘Integendeel! Als jij een talent hebt, go for it! Als de drive vanuit jezelf komt kun je veel energie krijgen door het behalen van je doelen. Maar als de drive níet uit jezelf komt, maar je meer je gedreven wordt door externe factoren zoals je ouders of de maatschappij, dan gaat het vaak mis.’

Voorkomen in plaats van genezen

Ter preventie en als informatietool zal de documentaire ingezet worden op scholen, om zoveel mogelijk awareness te creëren over dit onderwerp. Dit is de missie van Sanne, en de reden waarom ze de documentaire in eerste instantie gestart is. ‘Ons doel? Liever een burn-out voorkomen in plaats van genezen!’

Hieronder kun je de officiële trailer van Stress To Impress alvast bekijken.

Kaartjes bestellen

De documentaire Stress To Impress gaat op 28 september 2017 feestelijk in première te Amsterdam. Onder andere graag geziene gast bij ‘De Wereld Draait Door’ Erik Scherder, filosoof Bas Haring en olympisch schaatser Stefan Groothuis zullen er spreken. Wil jij erbij zijn? Dat kan! Kaartjes kosten 10 euro en kun je hier bestellen.

