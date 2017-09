Dit zijn de verrassende gezondheidsvoordelen van zeewier

Zeewier. Het klinkt alles behalve sexy en erg aantrekkelijk ziet het er ook niet uit. Maar laat je daardoor niet afschrikken, want een portie zeewier heeft ontzettend veel voordelen voor je gezondheid. Tv-kok Jamie Oliver is er zelfs 12 kilo mee afgevallen! Wij hebben de verrassende health benefits voor je op een rijtje gezet.

Laag in caloriën

Zeewier is ontzettend vullend en gezond, en bevat maar 50 calorieën per kopje. Je kunt het kopen bij allerlei Aziatische winkels, en tegenwoordig hebben gewone supermarkten het vaak ook in de schappen liggen. Zeewier is echt heel erg lekker bij sushi of dumplings, en je kunt het ook goed door een salade doen voor wat extra bite en een zoute smaak.

Nu komt het: zeewier bevat meer vitamine C dan een sinaasappel, en er zit zelfs meer ijzer in een portie zeewier dan in vlees! Het is rijk aan oxidanten, zink, magnesium en omega vetzuren. Zeewier is daarnaast ook nog eens goed voor je spijsvertering en het eten ervan kan je bloeddruk verlagen. Maar da’s nog niet alles, want zeewier geeft je langer een vol gevoel, aangezien het boordevol vezels en eiwitten zit.

Ben jij al overtuigd?

Bron: Glamour. Beeld: Sanoma Beeldbank, Giphy