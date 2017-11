Dít zijn de meest gemaakte fouten in de sportschool

Ben je geregeld in de sportschool te vinden, maar blijft het gewenste resultaat uit? Dat kan ontzettend demotiverend werken. Celebritytrainer Mark Jenkins legt uit wat hier de redenen voor kunnen zijn.

We geloven Jenkins zonder pardon. Hij is de trainer van onder andere Beyoncé en dus nemen we elke tip uit zijn mond al te graag ter harte. Een lijf à la Queen B? Yes please!

Je gaat voor de bekende weg

Jenkins legt uit dat hij vaak ziet dat mensen een sport kiezen die ze kennen in plaats van een sport te beoefenen die het best voor hen zou werken. ‘This is usually why they are deficient in that area in the first place.’

Je weet niet precies wat je doet

Daarnaast is een veel voorkomende fout dat mensen naar de sportschool gaan zonder echt te weten wát ze doen. Een uurtje op de crosstrainer staan is natuurlijk beter dan bankhangen, maar als je echt resultaat wilt boeken, kun je beter oefeningen doen waarmee je specifieke spiergroepen aanpakt. Twijfel je? Vraag dan advies aan een trainer.

Je luistert naar advies van amateurs

Wat er ook vaak fout gaat in de sportschool, is dat mensen advies aannemen van amateurs in de sportschool. Wanneer je een oefening doet en er een onwijs gespierd persoon vertelt dat je de oefening anders moet uitvoeren, zul je deze persoon al snel geloven. Maar wat voor hen werkt, hoeft niet voor jou te werken. Luister dus liever naar een trainer.

Je raakt geïntimeerd

Voor het eerst weer naar de sportschool gaan na een lange tijd, is best spannend. Dat zullen we niet ontkennen. Maar hoe langer je wacht, hoe spannender het wordt. Laat je niet demotiveren door het gevoel dat je niet in shape bent. Je gaat juist sporten om jezelf fitter te voelen – en daar mag je jezelf best een schouderklopje voor geven!

