Dit zijn de meest gegooglede gezondheidsvragen van 2017 (mét antwoorden)

Hoewel het weleens wordt afgeraden (je zou beter naar de dokter kunnen gaan), doen we het allemaal: een rondje internet als we last hebben van kwaaltjes. Google weet immers alles, toch?

Omdat het einde van het jaar nu echt in zicht is, maakt Google de balans op. Wat zijn bijvoorbeeld de meest gestelde gezondheidsvragen via de zoekmachine? Wij zetten ze voor je op een rij mét de antwoorden.

1. Wat veroorzaakt de hik?

De hik ontstaat door een prikkeling van de zenuwen in het middenrif. Dat kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld scherp eten, te snel eten of drinken, drinken van koolzuurhoudende dranken, roken en plotselinge temperatuursverschillen.

2. Hoe stop je met snurken?

Snurken wordt veroorzaakt door trillingen wanneer je ademt door versmalde luchtwegen. Dat kan bijvoorbeeld komen door het drinken van alcohol voordat je naar bed gaat. Ook je slaappositie kan ermee te maken hebben. Slaapt je partner op zijn rug en snurkt-ie alles bij elkaar? Probeer hem dan op zijn zij te rollen.

3. Hoe kom je aan nierstenen?

Nierstenen krijg je wanneer er een overmatige concentratie van bepaalde stoffen in je urine zit; meestal op basis van calcium of urinezuur. Dit kan leiden tot kristallen in de nierbekken die uiteindelijk uitgroeien tot nierstenen. Hoe die stoffen er terecht komen, is niet helemaal duidelijk, maar het zou te maken kunnen hebben met weinig drinken en veel zweten. Vul dat waterflesje dus nog maar een keer…

4. Waarom ben ik zo vermoeid?

Als je vaak moe bent, is dat natuurlijk hartstikke vervelend. Maar dit is zo’n geval dat je beter naar een échte huisarts kunt gaan in plaats van dokter Google in te schakelen. Vermoeidheid kan namelijk veel verschillende oorzaken hebben.

5. Hoelang duurt griep?

Ieder jaar hebben we er wel een keer last van: griep. Maar iedere keer vragen we ons weer af: hóélang gaat dit aanhouden? Je voelt je meestal een week grieperig, maar je kunt er langer last van hebben. Meestal houdt koorts zo’n drie tot vijf dagen aan, afhankelijk van je eigen lichaamsconditie. Naast koorts kun je griep herkennen aan bijvoorbeeld rillingen, hoofd- en spierpijn.

Opvallend

Niet alle vragen in het lijstje van Google zijn even verrassend. Zo staan bijvoorbeeld ook de vragen ‘wat is een normale bloeddruk’ en ‘hoe verlaag je cholesterol’ in de top 10 meest gegooglede gezondheidsvragen van 2017. Wat wél opvallend is, is dat de zoekterm ‘lupus’ in populariteit gestegen is; dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat zangeres Selena Gomez hiermee kampt.

Bronnen: Independent, Het Laatste Nieuws | Beeld: iStock