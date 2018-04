Dit wil je: in deze steden kun je glow in the dark apenkooien

Hoopte jij vroeger ook iedere gymles weer dat je de zaal zou aantreffen als ware jungle van toestellen, touwen en kasten? In verschillende steden in Nederland kun je weer even kind zijn door een potje te apenkooien, mét een discotintje.

Vind je de sportschool maar helemaal niks en is hockey ook al jaren je ding niet meer? Bij Apenkooigym kun je al een tijdje als volwassene terecht voor een spelletje apenkooi (lees: spelenderwijs sporten, wie wil dat nu niet), maar dat is nu nóg een beetje leuker gemaakt door er glow in the dark-elementen en wat 90’s muziek aan toe te voegen.

Van Amsterdam tot Groningen

Warmgelopen voor zo’n nostalgische gymles? Apenkooigym organiseert Glow Apenkooi in vijf verschillende steden, namelijk in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Breda en Groningen; in de maanden april en mei reist de organisatie met alle toestellen, blacklights en hits door het hele land. Neem een kijkje op de Facebookpagina van Apenkooigym voor de evenementen bij jou in de buurt!

