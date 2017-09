Dit is waarom moeders vaak de namen van hun kinderen door elkaar halen

‘Puck komen, euh nee, ik bedoelde Sam natuurlijk’. De namen van je kinderen door elkaar halen is iets wat dagelijks wel gebeurd. Het is niet dat je niet weet wie wíe is, maar je kunt het gewoon écht niet helpen.

Je bent ook lang niet de enige. In elk gezin is deze situatie wel herkenbaar en de wetenschap heeft een logische verklaring hoe het toch elke keer weer kan gebeuren. We verwisselen namelijk meestal namen die in dezelfde relatiecategorie vallen. En laat dat nu net het geval zijn bij je kinderen.

Geen vergeetachtigheid

Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je vergeetachtig begint te worden. In het onderzoek werden meer dan 1700 mensen ondervraagd of zij wel eens verkeerd werden aangesproken óf het zelf weleens deden. Wat blijkt? Ouders, en met name moeders, maakten hier de meeste foutjes in. Oeps!

Cognitieve fout

Wanneer mensen tot een bepaalde groep behoren – collega’s, vriendinnen, familie – is de kans nog net iets groter dat je iemand bij de verkeerde naam noemt. ‘We maken bij zo’n verspreking een cognitieve fout die laat zien wie we beschouwen als onderdeel van dezelfde groep als onszelf,’ legt onderzoeker David Rubin uit. ‘Het gebeurt niet willekeurig.’

Semantisch geheugen

Je geheugen werkt nu eenmaal in verbanden en relaties. Op het moment dat je eventjes in een glimp de naam van je kind kwijt bent, activeert dat semantische geheugen de naam van eenzelfde soort persoon. Daarom dus dat je soms gewoon per ongeluk totaal de verkeerde roept voor het eten. Maar eigenlijk betekent het gewoon dat je van allebei je kinderen evenveel houdt en ze daarom in dezelfde relatiecategorie vallen.

