Dit is waarom je partner en jij vaak dezelfde dingen lusten

Jullie kunnen samen intens genieten van jullie lievelingsmaaltijd. En het lijkt wel alsof jij en je partner sowieso vaak dezelfde dingen lekker vinden. Hoe kan dat?

Poolse onderzoekers kwamen tot de conclusie dat koppels die al langere tijd samen zijn vaak dezelfde dingen het liefst eten. Dit komt gedeeltelijk doordat je natuurlijk ook bijna elke dag hetzelfde maaltje voorgeschoteld krijgt.

Getrouwd

Om tot dit resultaat te komen lieten de onderzoekers honderd getrouwde koppels verschillende smaken proeven. Het ene stel was hierbij nog maar drie jaar getrouwd, terwijl het andere al 45 jaar samen was. Ze moesten verschillende dingen proberen, waaronder lavendel, chocolade, gerookt vlees, kaneel, citroen en honing. Ook elke verschillende smaakgroep (zoet, zout, bitter,zuur en umami) werd op hun tong gesprayd.

Lekker

En wat blijkt? Hoe langer ze samen waren, hoe meer van dezelfde dingen ze lekker vonden. Voor wel 9 procent beïnvloedde de relatieduur de manier waarop smaken werden ervaren. ‘Partners delen een huishouden, een keuken en een ijskast. Ze eten ook vaak hetzelfde’, lichten de auteurs van de studie toe. ‘Hoewel er al veel geschreven is over de rol van genen in wat je graag eet, lijkt consequente blootstelling aan dezelfde geur- en smaakstimuli er toe te leiden dat partners dezelfde smaken gaan verkiezen.’ Daarnaast speelt er mogelijk nog een biologische factor mee, waardoor mensen die op dezelfde manier ruiken en proeven beter op elkaar zijn afgestemd.

Geen betere relatie

Dat je dezelfde dingen lust, wil dat niet zeggen dat je hierdoor een betere relatie hebt. Het onderzoek wees namelijk ook uit dat koppels die hetzelfde lekker vonden, lang niet altijd gelukkig waren samen. Maar alsnog is het wel fijn dat je met jouw partner kan genieten van jouw favoriete voedsel.

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: iStock