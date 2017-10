Dit is waarom je langer dan één week op vakantie moet

Mocht je al weer bezig zijn met het boeken van de volgende vakantie, dan is dit wel iets om over na te denken. Om echt tot rust te komen, heb je toch écht langer dan één week nodig. En dit is waarom.

We hebben namelijk gemiddeld acht dagen nodig om tot onszelf te kunnen komen volgens onderzoek. Dit vertelt de Vlaamse psychologe Fanya Verhenne aan De Standaard. Voor die tijd ben je nog niet ontspannen genoeg om je werk volledig te kunnen loslaten én de stress dus te laten varen. Een lange(re) vakantie helpt er dan ook bij om dit te verminderen.

Activiteiten

Ben jij iemand die maar moeilijk rust kan nemen op vakantie? Dan moet je daar toch ook mee oppassen. Als je je hele trip vult met allerlei activiteiten kom je alsnog niet aan die broodnodige ontspanning. De kans is dan groot dat je er een andere soort stress voor terugkrijgt en dat is niet de bedoeling natuurlijk!

