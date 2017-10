Aha: dit is waarom je altijd aan eten denkt

Ook al heb je nét iets gegeten, vaak ben je toch alweer bezig met wat je vanavond eens zal koken. Of wanneer je weer een snack kunt pakken. Herkenbaar? Dit is waarom je zo vaak aan eten denkt.

Het is eigenlijk niet zo gek dat we zo vaak met voedsel bezig zijn: het is een primaire motivatiebehoefte. Dit blijkt uit onderzoek van het National Institute of Health. En dit verlangen komt nog vóór dorst, angst en bezorgdheid.

Productiever

Een ander leuk bijkomend resultaat hieruit is dat denken aan eten je ook nog eens productiever maakt. Het zit zo: door te weten dat je vanavond bijvoorbeeld lekker patat mag eten, helpt die belofte om je te motiveren om de hele dag hard door te werken. Zo heb je aan het einde van de dag dat eten ook écht verdiend!

