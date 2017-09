Dit is waarom huilen bij een serie eigenlijk heel goed voor je is

Bij elk zielig stukje zit jij al standaard te snotteren. Of ja, eigenlijk hoeft er maar weinig te gebeuren in een serie om jou aan het huilen te krijgen. Je hoeft je daar niet voor te schamen, want het is heel goed voor je!

Het betekent gewoon dat je erg gehecht bent aan de karakters en dat is alleen maar gezond. Volgens experts heb je daardoor namelijk een hoger zelfbeeld, je voelt je minder alleen en je ervaart een gevoel van verbondenheid. Ook kan het je niveau van emotionele intelligentie verbeteren. Klinkt positief toch?

Echte vriendschappen

Maar er zijn nog meer voordelen. Alhoewel de band met die je opbouwt met de karakters natuurlijk niet te vergelijken is met echte vriendschap, heb je wel hetzelfde profijt ervan. ‘Het interessante is dat onze hersenen niet gebouwd zijn om te onderscheiden of een relatie echt of fictief is,’ vertelt Jennifer Barnes, PhD, adjunct-professor in de psychologie aan de Universiteit van Oklahoma, aan TIME. ‘Zo kunnen deze vriendschappen veel echte voordelen opleveren.’

Veel tijd samen

En die connectie wordt alleen nog maar echter gemaakt door de vele tijd die je ‘samen’ doorbrengt met de personages uit de serie. ‘Als een schrijver van een show besluit het karakter iets aan te doen, is het logisch dat je daardoor achterblijft met een emotioneel gevoel’, zegt Dr Barnes. ‘Als je een uur of meer per week met dezelfde persoon doorbrengt voor een heel seizoen, worden ze echt een soort vriend. Dus het is heel normaal daardoor boos of verdrietig te worden van een serie.’ Good to know!

Bron: Dr. Oz | Beeld: Giphy