Dit is waarom denken dat je slecht slaapt véél erger is dan echt wakker liggen

Je hebt morgen een spannende dag voor de boeg en weet hoe belangrijk het is om die volle 8 uur slaap te pakken. Toch voel je nu al de angst opkomen dat je heel de nacht wakker ligt door de zenuwen. Dit is waarom deze schrik voor slapeloosheid veel erger is dan écht niet kunnen wegdromen.

Insomnie is de medische term voor slapeloosheid, waarbij je moeilijk in slaap valt en vaak of heel vroeg wakker wordt. Een nieuw rapport gepubliceerd in Behaviour Research and Therapy wijst uit dat wanneer je denkt dat je aan insomnie lijdt, je daar dezelfde nadelen van kan ondervinden, ook al héb je het niet. Denk aan last van concentratieproblemen, de behoefte aan vet eten, meer kans op overgewicht, een sneller oud wordende huid en eerder kans op een depressie. Oei!

Beter slapen

Maar hoe zorg je er nu voor dat je gewoon een goede nachtrust krijgt? In de eerste plaats niet meer denken dat je in slaap moet vallen. Je brein wordt daarmee in de omgekeerde richting gestuurd en zal daardoor juíst wakker blijven. Wat wel helpt is je hoofd leeg maken voor je gaat pitten. Robert Rosenberg, specialist in slaapmedicatie, geeft als tip om alles op te schrijven waar jij je die dag druk om hebt gemaakt. Dat wordt ook wel constructief piekeren genoemd. Zo neem jij al deze gedachten niet mee naar de slaapkamer. Een laatste tip is een niet te warme slaapkamer: dat betekent tussen de 16 en 21 graden. ‘Dat komt omdat onze lichaamstemperatuur daalt ’s nachts, waarmee een signaal aan onze hersenen wordt gegeven dat het bedtijd is. Een te warme kamer gaat dit proces tegen,’ vertelt Rosenberg.

Bron: HLN.be | Beeld: Shutterstock