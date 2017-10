Dít simpele ingrediënt zorgt dat je de vitamines in groente beter opneemt

Eet jij iedere dag braaf je portie groenvoer? Heel goed. Maar toch kun je deze gezonde gewoonte nóg een tikkeltje gezonder maken. Want door een simpel scheutje olie aan je bordje sla toe te voegen, zal je de vitamientjes die erin zitten een stuk beter opnemen.

Sojaboonolie

Dit blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek aan de Iowa State University, dat gepubliceerd is in het vakblad Journal of Clinical Nutrition. Om tot deze conclusie te komen kregen twaalf vrouwen een bordje sla te eten, waar allerlei verschillende hoeveelheden sojaboonolie aan toegevoegd was.

Betere opname

En wat bleek? Na het afnemen van het bloed van de vrouwen, wees uit dat de toevoeging van olie aan het eten de opname van maar liefst acht verschillende micronutriënten in het lichaam ten goede komt. Onder andere de stoffen alfa- en bètacaroteen, luteïne en lycopeen werden beter opgenomen, en dit zou volgens de onderzoekers veel gezondheidsvoordelen met zich meebrengen.

Let wel: je hoeft geen liters olie aan je eten toe te voegen om succes te ervaren. Twee eetlepels is voldoende, dit is zo’n 32 gram olie.

Bron: GVA, Beeld: Sanoma Beeldbank