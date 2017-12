Dit moet je eten om van dat slechte humeur af te komen

Soms ben je gewoon chagrijnig en kan geen enkel lichtpuntje dat veranderen. Om jouw aanwezigheid voor je omgeving iets draaglijker te maken, kun je bepaald voedsel eten dat je afhelpt van dat slechte humeur.

Want wist je dat wat je binnenkrijgt een grote invloed heeft op jouw emotionele gesteldheid? Daarom kan het helpen om bepaalde dingen eens wat extra te eten.

Chilipeper

Misschien krijg je het al warm als je eraan denkt, maar chilipeper is wel degelijk een oppepper voor je humeur. Het zit zo: wanneer onze hersenen capsaïcine binnenkrijgen, maken ze het stofje endorfine aan om het lichaam te kalmeren. Niet gek als je bedent dat capsaïcine ervoor zorgt dat jouw mond in de fik staat. Maar naast de behoefte aan heel veel afkoeling, zorgt het ook voor een euforisch gevoel. Bingo!

Zalm

Een iets milder hulpmiddel bij een slecht humeur is zalm. Verschillende studies tonen namelijk het verband aan tussen een depressie en het gebrek aan omega-3 vetzuren. Het is dus van groot belang om veel van deze vetzuren binnen te krijgen. En waar zit dat veel in? Juist, zalm.

Walnoten

Een ideale snack voor als je even een dip voelt, zijn walnoten. Deze zitten namelijk vol met serotonine. Dat stofje zorgt ervoor dat jij je weer happy gaat voelen. Dus kraak dat humeur en kraak die walnoten!

Avocado

Natuurlijk wisten we allang dat avocado goed voor ons was, maar dat het groene goedje ook bij kon dragen aan ons humeur: score. Ook hierin zit namelijk veel omega-3. Nom!

Chocolade

Misschien wel het beste nieuws van de dag: ook van chocolade kikker je op. Stiekem wisten we dit al, want een hele reep wegwerken tijdens onze ongesteldheid voelt toch als een hele troost. In jouw heerlijke chocolade zit anandamide. Een hele mond vol, maar dit geeft hetzelfde effect als THC, het werkzame bestanddeel in marihuana.

En, wat ga jij eten?

