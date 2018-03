Dit make-up product kun je het beste weggooien na een griepje

Verkouden, een loopneus, hoofdpijn: tijdens een griepje doe je er alles aan om er zo snel mogelijk vanaf te komen. Maar ook als je beter bent kun je iets doen om te voorkomen dat je weer ziek wordt.

Als je namelijk jouw make-up aanbrengt tijdens een verkoudheid, verspreid je alle ziektekiemen en bacteriën ook hierop. En er is één product waarbij het heel verstandig is om deze daarna weg te gooien: je lipstick. Het zit zo volgens gezondheid- en veiligheidsonderzoeker Morgan Statt van Consumer Safety: ‘De omtrek van je lippen is een natuurlijke weg naar je luchtwegen, waardoor je extra risico loopt op infecties en ziekte.’ Oei. Ook een aanrader dus om niet je favoriete lippenstift op te doen tijdens dat griepje.

Oplossing

Toch niet bij stil gestaan? Dan is er nog hoop voor je lieveling. Weggooien hoeft in dit geval niet: je haalt het bovenste topje van de lippenstift af met een tissue. Vervolgens desinfecteer je de hele tube met een doekje met alcohol. Daarna draai je voorzichtig de stick helemaal open, stop je het 30 seconden in een kopje alcohol en laat het natuurlijk opdrogen. Zolang je jouw cosmetica niet deelt met anderen, zou dit voldoende moeten zijn om niet opnieuw ziek te worden. Better safe than sorry? In de prullenbak ermee.

Bron: Famme | Beeld: iStock