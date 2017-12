Dit kunnen je terugkerende nachtmerries betekenen

Iedereen heeft weleens een slechte nacht. Dit kan bijvoorbeeld komen door de temperatuur in de kamer, stress of een nare droom. Heb je vaak last van nachtmerries en komt dezelfde telkens weer terug? Dan kan het zijn dat je iets mist in je leven.

Lees ook: Wat dromen over zwangerschap betekent

Tenminste, als we de onderzoekers van de University of Cardiff mogen geloven. Volgens hen zouden mensen tevreden zijn over hun leven wanneer ze controle hebben over de keuzes die ze maken, zich verbonden voelen met anderen en goed zijn in wat ze doen. Ben je gefrustreerd over een van deze dingen of ontbreekt er één? Dan zou dat volgens hoofdonderzoeker Netta Weinstein kunnen leiden tot nachtmerries vol bange en boze emoties. ‘Deze emoties komen rechtstreeks voort uit de gebeurtenissen in de nachtmerries, waarin je brein mogelijk probeert om ervaringen uit het dagelijkse leven te verwerken’, legt ze uit.

Psychologische problemen

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat mensen die gefrustreerd zijn over hun dagelijkse leven en een van de genoemde factoren mist in het leven, vaak dromen dat ze vallen of worden aangevallen. Toch is het nog te vroeg om de onderwerpen van nachtmerries te linken aan psychologische problemen, geeft Weinstein toe. Een goede reden voor vervolgonderzoek, toch?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Nieuwsblad.be | Beeld: iStock