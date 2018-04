Deze dingen kun je doen tegen een verbrande huid

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar er staan ons deze week écht zomerse temperaturen te wachten. Dat betekent dat we massaal – op ieder vrij moment dat we hebben – naar buiten trekken en met een verkoelend drankje op het terras, op het balkon of in de tuin zitten. Maar pas wél op: een verbrande huid heb je helaas zo te pakken.

Als de eerste échte zonnestralen van het jaar zich laten zien, zijn alle terrassen binnen no time gevuld. We kletsen, snacken en drinken wat af maar aan het einde van de dag komen we tóch thuis met een verbrande huid. Want ja, zolang we niet op het strand liggen te bakken, hoeven we ons niet in te smeren toch? Fout. Ook nu moet je je huid goed beschermen tegen de zon en de straling zeker niet onderschatten. Deze week schijnt de zon voor het eerst dit jaar met zonkracht 5-6, wat betekent dat de huid van een gemiddelde Nederlander al in zo’n twintig minuten kan verbranden.

Uit de zon

Heb je de zonnestralen toch onderschat met als gevolg dat je een pijnlijke en rode huid hebt? Zodra je merkt dat je huid aan het verbranden is, is het belangrijk dat je direct uit de zon gaat. Koel je huid met een lauwe douche, bad of natte handdoeken, en smeer het vervolgens in met een aftersun of bodylotion met verzorgende bestanddelen zoals aloë vera. Last van hoofdpijn? Drink dan genoeg water om gehydrateerd te blijven en ga het liefst in een koele ruimte zitten. Als je veel last hebt van een brandende huid, kun je je huid koelen met dingen als yoghurt of schijfjes komkommer. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat het werkt tegen een verbrande huid, maar verkoelend is het wel. Wat belangrijk is, is dat je niet direct weer de zon ingaat als je verbrand bent; blijf uit de zon zolang de huid rood is en je mag na een dag of drie weer onder de parasol vandaan.

