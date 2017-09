Dít kun je doen als je kind gepest wordt

Je hoopt het nooit mee te maken, maar wordt er soms toch mee geconfronteerd. Jouw kind wordt gepest. Je wilt er alles aan doen om je kind te helpen, maar wat kun je precies doen?

Praat

Het belangrijkste is misschien wel dat je met je kind praat en hem of haar de ruimte geeft. Laat je kind voelen dat je luistert, dat je de problemen (hoe groot of klein ze ook zijn) serieus neemt. Op pesten rust nog steeds een taboe, maar er kan pas wat aan gedaan worden als er over gesproken wordt. Wanneer je kind naar jou toekomt met zijn nare ervaringen, doe ze dan ook niet af als plagerijtjes, maar luister, stel vragen en houd het gesprek open.

Samen

Belangrijk is ook om samen met je kind naar stappen te kijken. Jij kunt wel meteen boos op de meester of juf af stappen of de ouders van de pesters bellen, maar grote kans dat je kind hier niet op zit te wachten. Bespreek samen wat je zou kunnen doen om het pesten aan te pakken.

Uitlaatklep

Zorg ervoor dat je kind een uitlaatklep heeft. Dit kan van alles zijn, zolang het maar bij hem of haar past en je kind er zijn energie en gevoelens in kwijt kan. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een dagboek. Het kan goed werken om je gevoelens van je af te schrijven. Ook sporten en creatieve bezigheden zijn een perfecte uitlaatklep en een goede hulp bij pesten.

Bron: Stichting Aandacht voor Pesten | Beeld: iStockphoto