Dit is waarom vrouwen liever gaan voor een man met baard

‘Al die willen te kaap’ren varen. Moeten mannen met baarden zijn.’ Het bekende liedje zong het ooit al: echte mannen hebben baarden. Niet zo gek dus dat vrouwen mannen met wat haar op de kin aantrekkelijker vinden. En er is nóg een reden waarom we daar liever voor gaan.

We schijnen namelijk bebaarde mannen geschikter te vinden voor een langdurige relatie. Dit blijkt uit onderzoek dat werd gepubliceerd in The Journal of Evolutionary Biology. Zij lieten wel 8.520 vrouwen tussen de 18 en de 100 foto’s van mannen beoordelen op hun aantrekkelijkheid. Ook moesten ze aangeven wie ze geschikter vonden voor een korte óf lange relatie.

Verschillende baardgroei

Deze mannen hadden verschillende soorten baardgroei, van wat stoppels tot een volledige baard. Ook werd één persoon zo bewerkt dat hij op de ene foto een mannelijker gezicht kregen, terwijl bij andere juist wat meer vrouwelijke trekjes naar voren kwamen. Het resultaat: hoe vrouwelijker het gezicht, hoe onaantrekkelijker ook een gladgeschoren kaak werd voor de vrouwen. De zware stoppels vielen het meest in de smaak, gevolgd door wat lichte stoppeltjes.

Flinke baard

Maar opvallend was dat alhoewel deze mannen als het aantrekkelijkst werden gezien, ze hen alleen geschikt vonden om mee te daten. Voor een echt langdurige, vaste relatie kozen ze toch voor de volle baard. Het straalt toch een bepaalde mannelijkheid en volwassenheid uit, zo’n bos. En laten we dat nu net belangrijk vinden bij het kiezen van een partner.

Bron: NSMBL | Beeld: Shutterstock