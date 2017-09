Dit is waarom je vingers er altijd zo rimpelig uitzien na het badderen

In bad gaan: we zijn er gek op. Lekker liggen mét badschuim (en chocoladekoekjes, please) is een heerlijke ontspannende bezigheid. Toch is er een nadeel en dat is dat onze huid er zo raar uit komt te zien. Onze handen lijken na het nemen van een bad wel compleet verschrompeld te zijn. Hoe dit kan, zie je in onderstaande video.

Bron: NSMBL, Beeld: Giphy