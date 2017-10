Dit is het beste tijdstip om je eerste kop koffie te drinken

Verlang jij meteen naar een heerlijke kop koffie zodra je wakker bent? Snappen we, maar toch is het beter om je lichaam rustig te laten ontwaken. En dat betekent dus ook dat je eventjes moet wachten met dat zwarte goud.

En ja, dat is best wel een tijdje. Je eerste bakkie neem je het beste als je cortisolgehalte gedaald is. Dit is een hormoon die voor jou je interne klok regelt. Wanneer dat level op zijn hoogst is, een uur nadat je bent ontwaakt, is het niet echt verstandig om al een kop koffie naar binnen te gieten. Het stofje doet namelijk het effect van koffie teniet en daardoor heb je er helemaal niks aan. Erger nog: je kunt er zelfs een tolerantie door ontwikkelen. Willen we niet. Wanneer dan wel? Nou, zodra dat niveau wat gaat dalen.

Koffietijd

We kunnen ons voorstellen dat je zelf lastig kunt peilen wanneer dit hormoon afneemt. Daarom is een goed tijdstip om aan te houden voor jouw eerste kop tussen half 10 en half twaalf ’s morgens. Wel sta je hierbij rond een uur of 7/8 op. Ontwaak je dus wat later, dan moet je nog wat tijd erbij rekenen. Ook is er een regel voor het tweede bakkie troost. Om niet te onrustig te worden, kun je beter anderhalf uur tussen de kopje één en twee laten zitten. Volg je het nog?

Bron: Ze.nl | Beeld: Shutterstock