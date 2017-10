Dít gebeurt er met je lichaam als je stopt met alcohol drinken

We weten allemaal dat niet alles wat we nuttigen altijd een goed is voor ons lichaam, maar zijn ons ook niet altijd bewust van wat deze producten precies met ons lichaam doen. Zo kan een wijntje op zijn tijd, zeker geen kwaad, maar is het wel een goed om erbij stil te staan wat er zou gebeuren als je de cocktails, wijntjes en gin-tonics, kortom alcohol, links zou laten liggen.

Lees ook: De 5 beste sporten voor een sterk en gezond lichaam

We genieten allemaal wel eens van een drankje op zijn tijd, maar uit onderzoek blijkt dat alcohol slechte gevolgen heeft voor ons lichaam. Hoewel zo nu en dan een drankje juist goede gevolgen kan hebben voor de gezondheid, heeft regelmatig drinken slechts negatieve gevolgen. Wie er helemaal mee stopt, zal vele positieve gevolgen ervaren en het Britse Byrdie heeft een tijdlijn gemaakt van deze positieve effecten.

Na 1 uur

Na 1 uur begint technisch gezien het detoxen. Dan gaat je lever keihard aan de slag en zullen je nieren extra insuline gaan produceren om de alcohol uit je bloed te verwijderen.

Na 12-24 uur

Na deze periode stabiliseert je bloedsuiker. Heb je na het drinken nog toegegeven aan cravings, dan kan het nog wat langer duren, maar in principe kun je deze periode aanhouden. Ons lichaam heeft nu behoefte aan veel vocht, dus zorg dat je water bij de hand houdt!

Na 48 uur

Zou je bijna niets meer moeten merken van het feesten. De alcohol is uit je lichaam en ook de kater zou voorbij moeten zijn.

Na 72 uur

Na drie dagen functioneert je lichaam weer normaal en voel je je in principe weer helemaal goed.

Na 1 week

Een week nadat je stopt met drinken, zul je dieper gaan slapen. Hierdoor krijg je meer energie. Ook zal je huid verbeteren en kun je merken dat je minder last krijgt van bijvoorbeeld roos of eczeem.

Na 1 maand

Na een maand is je lever al aardig hersteld en kan het je lichaam beter filteren dan voorheen. Je zult merken dat je minder buikvet hebt en ook zullen rond deze tijd de meeste verbeteringen aan je huid plaatsvinden.

Na 1 jaar

Na een jaar nemen de kansen op verschillende soorten kanker af en zul je flink wat kilo’s aan buikvet kwijt zijn. En, zo voegt Byrdie toe.. spendeer je gemiddeld 20 euro per week aan cocktails, heb je na een jaar al ruim 3000 euro bespaard, waar je mooie dingen van kunt doen!

Nu wil dit alles natuurlijk niet zeggen dat je nooit meer een wijntje in moet schenken, maar het is wel goed om eens stil te staan bij wat alcohol met je doet.

Bron: Byrdie | Beeld: iStock