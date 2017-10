Dit gebeurt er met je hersenen na een work-out

Nu we van de zomer naar de herfst zijn gegaan en temperaturen dalen, kan het zijn dat je motivatie om te sporten minder wordt. Druk je ’s ochtends steeds vaker op snooze en ga je steeds minder naar de sportschool? Dan helpt de uitslag van nieuw onderzoek misschien bij je motivatie: hieruit is gebleken dat het najaar het belangrijkste seizoen is om te sporten.

Invloed op je hersenen

Door de vermindering van – of het gebrek aan – vitamine D tijdens de wintermaanden, krijgen sommige mensen last van een winterdip. Of nog erger: een winterdepressie. Statistieken laten zien dat tijdens de winter klachten over depressiviteit vier keer zo vaak voorkomen. Volgens Gretchen Reynolds, schrijfster van het boek The First 20 Minutes, heeft sporten in de ochtend een bijzonder positieve invloed op je mentale gesteldheid. Zij zweert bij sporten tijdens de eerste 20 minuten van je nieuwe dag. In haar boek beschrijft ze hoe sporten in de ochtend je hersenen kan beïnvloeden.

Je krijgt een beter humeur

Wanneer je gestrest bent, heb je misschien helemaal geen zin om te sporten. Toch is sporten juíst tijdens periodes van stress ontzettend belangrijk. “Het verband tussen sporten en humeur is erg sterk. Gebruikelijk krijgt je humeur binnen vijf minuten sporten al een boost.” Je voelt je alerter

Lichaamsbeweging verbetert je bloedsomloop en een goede bloedsomloop stimuleert je hersenen. Hersencellen gaan op een hoger level functioneren, waardoor je een betere focus krijgt en meer alert bent. Je geheugen kan verbeteren

Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat je hart meer zuurstof naar je hersenen pompt. Dit stimuleert de productie van nieuwe hersencellen, die op hun beurt weer het geheugendeel van je hersenen stimuleren. Je angsten worden minder

Heb je last van faalangst of andere angsten? Dan kan dagelijkse lichaamsbeweging bijdragen aan vermindering van deze angsten. Lichaamsbeweging stimuleert de productie van endorfine en dit vermindert depressie gevoelens en angsten. Je creativiteit krijgt een boost

Loop je vast in je werk? Last dan een sportieve pauze in om je creativiteit te boosten.

Bron: MyDomaine, beeld: iStock

