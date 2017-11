Dít gaat allemaal vooraf aan een gastric bypass operatie: Anne vertelt

Anne van Luin is 23 jaar en woont in Amsterdam. Ze werkt als freelance PR-manager en (mode)fotograaf. Anne staat een heel spannende periode te wachten: ze krijgt namelijk een gastric bypass, oftewel een maagverkleining.

In deze tweede vlog vertelt Anne over het voortraject van de gastric bypass operatie. Anne is blij want ze mag in iéder geval op gesprek komen bij het OLVG West in Amsterdam. Nu is het afwachten welke operatie ze mag ondergaan. En dat is best spannend, want eerst volgt een gesprek met een psycholoog, arts, bewegingsconsulent én een diëtist. Hoe gaat haar leven er straks uitzien?

Gastric Bypass

Gastric Bypass is een operatie waarbij de maag wordt verkleind en het spijsverteringskanaal wordt omgelegd. Letterlijk betekent de term ‘omzeilen van de maag’. Het verschil tussen deze operatie en de methode met de maagband, waar Anne het over heeft in haar vlog, lees je hier.

