Dit babyproduct moet je als volwassene écht in huis halen

Val jij maar niet in slaap de laatste tijd en heb je werkelijk alles al geprobeerd? Ga dan snel even naar de babyafdeling bij de drogisterij, want de kans is groot dat je dit wonderproduct daar scoort.



Een redacteur van Health.com ontdekte het product terwijl ze voor haar pasgeboren dochter aan het zorgen was. Ze had een paar staaltjes op een evenement gekregen en sindsdien was ze helemaal verkocht. Haar dochter sliep als een roos én ze kon het product bovendien ook zelf gebruiken.

Zzzzálig!

Het wondermiddeltje in kwestie – Johnson’s Bedtime Baby Lotion – kost nog geen vijf euro en zorgt ervoor dat je extra van je nachtrust kan genieten. Wanneer je een paar druppeltjes op je buik en armen smeert, ruik je meteen de heerlijke lavendelgeur.

Lavendel

Het is bewezen dat de geur van lavendel ervoor kan zorgen dat je sneller in slaapt valt, maar dat is niet het enige voordeel van de lotion. Deze is namelijk hypoallergeen en bevat dus geen parabenen, kleurstoffen of andere chemische elementen.

Eens even testen

Johnson’s Bedtime Baby Lotion is bij ons iets moeilijker te vinden, maar zowel Zwitsal (Slaap Zacht) en Puressentiel (Baby Relax Balm) zijn ermee te vergelijken. Sweet dreams!

