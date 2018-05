Dieuwke viel 55 kilo af en deelt nu al haar adviezen in het boek ‘V-Lifestyle’

Niet te streng hoeven zijn voor jezelf, lekker eten en tóch afvallen: wie wil dat nu niet? Zeker met de zomer in aantocht wil (bijna) iedere vrouw wel een kilootje kwijt en met het nieuwe boek ‘V-Lifestyle’ van Dieuwke Tijsen wordt dat afvallen nog een feestje ook.

Lees ook: Au: vanaf deze leeftijd wordt afvallen een stuk lastiger

Dieuwke heeft als echte ervaringsdeskundige een boek op de markt gebracht waarmee je op een leuke manier kunt afvallen. Gezond koken moet namelijk geen verplichting worden, maar een feestje en een lifestyle, vindt de schrijfster. Zelf is ze maar liefst 55 kilo afgevallen. ‘Binnen een jaar raakte ik 40 kilo kwijt, het tweede jaar nog eens 15′, vertelt ze aan Flair. ‘Op het moment dat ik werd geconfronteerd met een foto waaruit bleek dat ik veel te zwaar was, schrok ik mij echt rot. Ik herkende mijzelf niet meer. Maar ik had al zoveel geprobeerd, en had al meerdere diëtisten gesproken dat ik de hoop op een slanker leven had opgegeven. Toen startte ik met Clean Eating en duurde het even, maar na 4 weken ging het toch ineens heel snel. De kilo’s vlogen eraf.’

Realistisch, praktisch en betaalbaar

Ze kwam in aanraking met Clean Eating dankzij haar nichtje; destijds was de trend in Nederland nog vrij onbekend. ‘Inge van Haselen is de voorloper van Clean Eating in Nederland. Ik keek mee op haar website en genoot van haar tips en adviezen. Zij is echt fantastisch. Een voorbeeld voor mij. Maar binnen mijn eigen leven moest ik wel het een en ander aanpassen. Ik was net bevallen van zoon 3 en kon niet zo vaak sporten als zij deed of altijd exact namaken wat zij at. Ook al wilde ik dat heus wel. Zo ontwikkelde ik een lifestyle die meer bij mijn leven past in combinatie met kinderen en een hectische baan. Realistisch, praktisch en betaalbaar. Ik ging leren denken in hoe vervang ik wat ik nu eet voor de ingrediënten die wel passen binnen deze lifestyle. Ik deelde mijn gerechten op Facebook en Instagram en kreeg daar reacties op. Hoe maak je dat? Hoe ben jij zoveel afgevallen? En zo begon ik in het najaar van 2015 mijn website. Door te bloggen vertelde ik meer en meer alleen over wat ik at, maar ook hoe ik het voor elkaar had gekregen hoe ik 55 kilo afviel. Mijn accounts op FB en Insta werden steeds groter. Iedere dag antwoord ik trouw op alle berichten omdat ik het liefst de hele wereld wil laten weten hoe fijn deze lifestyle is, hoeveel energie je er voor terug krijgt en welke kwalen er allemaal wel niet verdwijnen. Voeding doet zoveel.’

Combineren

Vanuit daar schreef ze het ‘V-Lifestyle’ belevingsboek, met al haar nuttige adviezen en tips. ‘Het is geen dieet, omdat ik door eigen ervaring heb geleerd dat diëten van tijdelijke aard zijn en uiteindelijk voor extra kilo’s zorgen’, aldus Dieuwke. ‘Ik ben dan ook geen voedingsdeskundige, maar een ervaringsdeskundige. Ik was op zoek naar iets blijvends. Iets wat ook te combineren valt met een groot gezin, een rijk sociaal leven en een fulltime baan. Iets wat mij niet inperkt, beknot of ongelukkig maakt, maar juist kracht en energie zou geven. En alle voedingsdeskundigen konden mij dat niet bieden. Deze methode werkt goed, omdat het zoveel energie geeft dat je alleen maar meer behoefte krijgt aan gezond te eten en te leven. Mag je dan nooit meer snoepen, of nooit eens zondigen? Natuurlijk wel, in mijn boek lees je hoe je dit onder controle en realistisch houdt. Ook deel ik in het mijn boek het geheim van het succes.’

Dieuwkes geheim

Wat is dat geheim dan? ‘Mijn geheim is: maak van het leven een feestje’, zegt ze. ‘Kijk naar wat je wel mag en niet naar wat je niet mag. En ga vooral kijken naar hoe het voor jou wel werkt. Hoe kun je eenvoudig een aantal producten vervangen en al veel gezonder eten en leven, en kilo’s kwijtraken. Maar ik zou vooral zeggen: lees ‘V-Lifestyle’ van A tot Z hoe ik te werk ben gegaan. In het boek zitten veel belevingsaspecten, waardoor je de lifestyle echt beleeft en bewustere keuzes maakt. Ik ben van mening dat het daardoor veel leuker wordt en beter beklijft.’

Energieker door het leven

Natuurlijk is Dieuwke hartstikke trots op haar enorme gewichtsverlies. ‘Maar waar ik het meest trots op ben is dat ik in mijn boek niet met een vingertje wijs of het zwaar maakt. Ik geloof in de positieve kant van deze lifestyle en wat het allemaal brengt. Er zijn honderden theorieën en deskundigen, maar ik ben gewoonweg het levende bewijs. Ik zou het iedereen gunnen om energieker door het leven te gaan. Dankzij die energie is dit boek er naast mijn fulltime baan en een gezin met drie kids gekomen. Ik kan iedereen adviseren gezond te gaan eten en doe dat vooral op de manier die goed bij jou past. Dat kan dus ook een hele andere lifestyle zijn dan die van mij. Blijf bij jezelf. Blijf trouw aan jezelf, bekijk het van de positieve kant en ga er voor.’

‘V-Lifestyle’ is onder meer verkrijgbaar bij bol.com voor € 29,90.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Andy Doornhein